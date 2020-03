Naomi Osaka admite decepción por aplazamiento Juegos Olímpicos, pero lo apoya

La tenista japonesa Nami Osaka, exnúmero uno del mundo y campeona de dos Grand Slam, declaró sentirse decepcionada por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos que estaban previstos para este verano en su país, pero a la vez dijo que apoya la decisión de realizarse en el 2021.



Osaka, a través de las redes sociales, dijo que superar la pandemia del coronavirus que afecta al mundo entero era el único objetivo que debía preocupar a todos, sin excepción, pero no había sido fácil asimilar muchas de las cosas que están sucediendo.



La excampeona del Abierto de Estados Unidos admitió que cuando se dio a conocer el aplazamiento oficial de los Juegos de Tokio 2020 fue algo que le impactó emocionalmente.



"He meditado mucho en cómo articular mis pensamientos sobre esto durante un par de días", señaló Osaka.



El martes tanto el gobierno japonés como el Comité Olímpico Internacional (COI) anunciaron de manera oficial el aplazamiento de los Juegos de Verano, que se debían disputar en Tokio del 24 de julio al 9 de agosto, por causa del coronavirus.



Osaka escribió: "El deporte finalmente nos volverá a unir y siempre estará allí para nosotros, pero ese momento no es ahora".



También se dirigió a "la gente de Japón", donde nació, diciendo: "Mantente fuerte, aguanta y muestra al mundo nuestro hermoso país cuando sea el momento adecuado".



La tenista de 22 años figura como una de las estrellas más vistas en Tokio, dado que representa al país anfitrión y es una candidata a la medalla de oro dentro de su modalidad deportiva.



Osaka irrumpió en el escenario del tenis mundial cuando de manera sorpresiva, en el 2018, ganó el Abierto de Estados Unidos al imponerse en una polémica final a la estadounidense Serena Williams.



Luego repitió triunfo en el Abierto de Australia del 2019, año en el que alcanzó también el puesto número uno del tenis mundial femenino, siendo la primera jugadora de Asia en conseguirlo dentro de la categoría individual.



Sin embargo, a partir del pasado mes de agosto, Osaka comenzó a perder su mejor tenis y fue desbancada por la australiana Ashleigh Barty y ahora ocupa el décimo puesto en la clasificación de la WTA.