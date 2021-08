Nicolás Maduro anuncia llegada de vacunas Covax a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que "en los próximos días" comenzarán a llegar al país vacunas del mecanismo Covax para 6,2 millones de personas, en momentos en que la nación sudamericana registró cuatro nuevos casos de la variante delta.

"Ya ellos han establecido un cronograma y en los próximos días comienzan a llegar los aviones con las vacunas del sistema Covax que viene a reforzar todo el sistema de vacunación con las vacunas chinas y rusa", dijo el mandatario venezolano durante una alocución en el canal VTV.

Maduro no detalló qué fármaco se recibirá ni si son de una o dos dosis, ni el número total de inyecciones que entrarán al país, así como tampoco precisó si los 6,2 millones de personas que se vacunarán podrán recibir la pauta completa con la próxima llegada de Covax.

No obstante, el pasado miércoles, el director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, explicó que a Venezuela se enviarían las vacunas de Sinovac y Sinopharm, ambas de doble dosis, por lo que para inmunizar a 6,2 millones de personas, se deben recibir 12,4 unidades.

El mandatario venezolano también dijo que espera "próximamente la llegada de la vacuna Abdala de Cuba en grandes cantidades y lotes".

Por otra parte, Maduro informó que fueron detectados en el país cuatro casos más de la variante delta esta semana, todos vinculados a viajes en el exterior, por lo que descartó nuevas flexibilizaciones de medidas preventivas.

"No vamos a relajar nada, no es tiempo de relajación, una cosa es que se flexibilice un poco más la actividad económica, el comercio o los servicios y otra cosa es no cuidarse (...). Tenemos la alerta de la variante delta, la variante delta anda por ahí", explicó.

Ante este panorama, el presidente dijo que las autoridades sanitarias del país comenzaron a vacunar a embarazadas y lactantes, y que estudia empezar la vacunación de niños y adolescentes "muy pronto".

"Afortunadamente estamos avanzando intensamente en la vacunación y los meses de agosto y septiembre serán estelares en la masificación", dijo Maduro, que reiteró su plan de vacunar al 70% de los casi 30 millones de habitantes de Venezuela antes de terminar el año.