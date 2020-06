No estoy sorprendido del liderazgo de Trump, estoy decepcionado: Martin Luther King III

El hijo de Martin Luther King, el reconocido pastor estadounidense que luchó por la igualdad de razas, afirmó en Sigue La W que un presidente debe ser “responsable de unir a la nación, no de dividirla”.

Según Martin Luther King III, defensor de los Derechos Humanos, la falta de liderazgo de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, ha “contribuido a incrementar el racismo. Trump ve un edificio en fuego y, en vez de apagarlo con agua, incrementa las llamas con gas. Estoy muy decepcionado por la falta de liderazgo de Trump, pero no estoy sorprendido”.

“El progreso que ganó la comunidad afro-americana ha sido frenado” por la falta de liderazgo de Donald Trump. Si bien el presidente de los Estados Unidos “ha creado trabajos” para esta comunidad, “también ha creado una falta de unión, un separatismo. Crea una atmósfera para que los racistas se sientan cómodos para decir y actuar de manera ofensiva”.

Luther King III dijo que “debemos elegir a otra persona que exhiba las cualidades que una a la Nación, en vez de una persona que separe”.

Además, comentó que su sueño, en referencia al discurso que dio su padre en la década de 1960 llamado “Tengo un Sueño”, “es una continuación del sueño que mi padre y madre tenían para el mundo. Mi esposa y yo tenemos una hija de 12 años. Ella ha sido testigo de cosas que no deberían ser vistas en la historia en este momento. Podemos crear un mundo donde todas las personas tengan un trabajo, un hogar y sistema de salud decentes y el derecho a la justicia basado en la igualdad”.

Las protestas en el mundo entero sobre Black Lives Matter (Las Vidas de los Negros Importan) y sobre el caso de George Floyd, quien fue asesinado después que un policía de los Estados Unidos se arrodillara en su cuello, “han sido muy importantes y han contribuido al movimiento, pero también hay racismo en todas partes del mundo, y debemos deshacernos de eso para que la humanidad pueda progresar y existir”.

En cuanto a las estatuas que los ciudadanos del país norteamericano han destruido, explicó que estos monumentos “no deberían ser usadas para unificar. Son símbolos de separación, representan algo negativo, no deberían estar en un espacio público. En esa época (la que representan las estatuas), millones de personas perdieron su vida y muchos otros más fueron traídos como esclavos”.

“El sistema judicial tiene un nombre ‘bueno’, pero no es apropiadamente aplicado en relación a los negros”, puesto que este sistema “funciona si tienen dinero, pero muchos de esta comunidad no tienen dinero”. Como solución, Martin Luther King III propuso una reforma para que “haya justicia. Estamos en el punto perfecto para el sistema se convierta en igualitario, pero todavía no ocurre”, puesto que el 80 por ciento de los detenidos son de la comunidad afro-americana.

Por último, aseguró que la comunidad blanca puede, con un acto o una palabra, perjudicar a “toda la comunidad negra”. “Por ejemplo, los negocios de personas negras no reciben préstamos y entran a la quiebra”, explicó, añadiendo que “no sé de qué manera llamarlo si no se usa la palabra racismo. Los prejuicios y racismo tienen que ver con el color de la piel”.