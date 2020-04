¿Ovnis? El pentágono reveló tres vídeos de “fenómenos aéreos no identificados”

El pentágono tomó la decisión de difundir tres videos en los que se evidencia “fenómenos aéreos no identificados” pues aunque se mantuvieron en secreto un tiempo, consideran que no afectan ninguna investigación por lo que pueden ser publicados.

Lo cierto es que los vídeos desclasificados fueron filtrados por To The Stars Academy y el diario The New York Times publicaron en el 2017 y el 2018, con los mismos nombres de archivo: FLIR1, Gimbal y GoFast.

Por eso, precisamente el Departamento de Defensa “publica estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado”.

De otro lado, es importante destacar que la página web The Black Vault, cuyo objetivo es desclasificar documentos gubernamentales, fue de los primeros en mencionar que la Marina estadounidense creyó que los fenómenos avistados que aparecen en los videos fueron considerados ovnis por los equipos de especialistas.