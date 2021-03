Para conseguir trabajo, hombre tuvo que intervenir quirúrgicamente su rostro nueve veces

La apariencia física a la hora de las contrataciones laborales ha generado un debate, hay quienes afirman que los estándares de bellezas sí tienen influencia a la hora de conseguir un empleo y, otros, aseguran que no.

No ajustarse a los estándares de belleza le pasó factura a Do Quyen, un joven vietnamita de 26 años, que contó en Tiktok que fue objeto de ridiculización por parte de sus posibles empleadores por la forma en que se veía. También, le contó a sus seguidores que fue víctima de acoso laboral y crueles burlas.

Frustrado ante el desempleo y los constantes ataques, tomó una de las decisiones más transcendentales en su vida, hasta el momento, y se sometió a nueve cirugías para cambiar la apariencia estética de su rostro.

Poco a poco empezó a subir a la red social los cambios que tuvo en su cara, que terminaron por costarle cerca de unos, 17.375 dólares, según reveló el medio local, Oddity Central.

El cambio fue tan trascendental que parecía otra persona. En total, recibió implantes de mentón, labios, cirugías de párpados, entre otros detalles.

"La primera vez que llegué a casa después de una cirugía plástica , mis padres no me reconocieron (…) Era algo que esperaba tanto que no pude contener las lágrimas", contó Do Quyen.