Primer fondo indexado de futuros del bitcoin debutó en el mercado de EE.UU.

El primer fondo indexado (ETF) de futuros de bitcoin subió este martes cerca de un 4,7 % en su jornada en Wall Street, llevando al borde de su máximo histórico a la criptomoneda más utilizada.

Lisa Braganca, exjefa la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), manifestó en La W que “es difícil para mí hablar del tema porque soy una abogada, yo ayudo y asesoro a ciertas personas en transacciones de bitcoin, pero no precisamente en invertir. Me parece interesante que las personas ahora puedan invertir en bitcoin y es algo positivo para el futuro para las personas que no tienen cuentas bancarias”.

Indicó que “la Comisión no ha dado una aprobación final, es un proceso bastante extraño porque tiene muchas capas. La regulación toma bastante tiempo porque hay muchas criptomonedas en el mercado”.

Sobre qué es un fondo indexado bitcoin, Lisa Braganca explicó que “el bitcoin ETF es un fondo que le da confianza a las personas que quieren hacer algún tipo de transacción. Ofrece una oportunidad a los individuos de invertir en transacciones a futuro, entonces lo que se hizo fue un index del precio del bitcoin”.

Por otro lado, dijo que “sí es posible lavar dinero con el bitcoin, pero es un problema que también se ve en los bancos y pasa todo el tiempo. Hay ciertas protecciones que los reguladores de bancos están trabajando para proteger esta práctica y que no se lleva a cabo. En el bitcoin ayuda a saber y es que se puede rastrear, saber de dónde sale y para dónde va”.