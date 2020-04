¿Qué piensan los estadounidenses que promueven que se levante la cuarentena?

Un grupo de estadounidenses ha protestado en varios Estados de ese país exigiéndole al Gobierno que abra las puertas de Estados Unidos para “revivir” la economía en medio del coronavirus.

Algunas de las frases destacadas son “Todos los trabajos son esenciales” y

"Los medios de comunicación son el verdadero virus".

Richard Bisho miembro del grupo de protestantes en Delaware habló en Sigue La W sobre sus razones para marchar en contra de las medidas que han tomado para contener el contagio del coronavirus.

"Hay muchos elementos que dicen que el COVID-19 llegó mucho antes de lo que se dijo, muchas personas han tenido síntomas leves o no han sufrido nada" dijo.

También mencionó que "nadie me puede limitar mis derechos a la libertad que están en la constitución, yo decido si me acerco a una persona o si guardo distancia, no un gobierno".

Finalmente, dijo que "no voy a cambiar de posición, muchas personas han sobrevivido al COVID-19. Creo que en mi barrio todos los tuvieron, hasta mi esposa. (...) Si mis padres terminen en el hospital no voy a cambiar de pensamiento, somos libres".