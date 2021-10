Sufrió graves quemaduras porque su madre usó gasolina para quitarle los piojos

Una joven llamada Charity Sutter compartió detalles de su impactante historia luego de sufrir graves quemaduras. Originaria de Estados Unidos, contó que su madre le aplicó gasolina en su cuero cabelludo para eliminar los piojos.

La historia ocurrió cuando aún era una niña y, según ella, su madre estaba desesperada porque no podía controlar esa situación. Por eso, un día decidió sacar la gasolina que estaba en la máquina de cortar el césped.

Sin embargo, la situación se salió de control porque la mujer encendió un cigarrillo cerca de Charity y una colilla provocó un incendio. En ese entonces el 60% de su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado y quedó con daños irreparables en su rostro, espalda y brazos.

Su historia se hizo viral luego de que compartiera detalles de su experiencia en la red social TikTok. Sin pena, muestra su aspecto y suele enviar mensajes de conciencia a las madres que pueden llevar a provocar ese tipo de desastres para controlar los piojos con elementos peligrosos como la gasolina.

Recientemente concedió una entrevista para el diario The Sun y actualmente, a sus 21 años, asegura que es difícil perdonar a su madre luego de provocar el accidente. “Era una niña solitaria, no me permitían ver amigos después de la escuela y rara vez salía de casa. Cuando lo hice, la gente me miró como si fuera una especie de extraterrestre con mi piel roja y llena de cicatrices”, recordó Charity.

En sus redes también ha compartido que a pesar del accidente de la gasolina para controlar los piojos, actualmente es voluntaria en una fundación que ayuda a niños víctimas de quemaduras.