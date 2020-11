Trump no tiene ninguna opción que no sea seguir el veredicto: Jim McGovern

El pasado 3 de noviembre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró ganador de las elecciones y aseguró que había un fraude en su contra y llevaría el caso a la Corte Suprema. Sin embargo, expertos sugieren que el actual presidente no podrá desconocer el resultado de las elecciones.

Lea en La W: En vivo: Así va el conteo de los resultados por la Presidencia de EE.UU.

Jim Mc Govern, congresista demócrata, dijo en La W que cree que ganará Joe Biden y el candidato republicano no podrá tomar ninguna acción juridica al respecto. "Trump no tiene ninguna opción que no sea seguir el veredicto".

Además, habló sobre las posibles protestas de seguidores del actual presidente y dijo que él ha promovido los actos de violencia, pero cuando Biden sea presidente "curará a la nación".