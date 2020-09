Trump redobla ataques al voto por correo y Twitter alerta de datos engañosos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló este jueves en Twitter sus ataques al voto por correo, de cara a los comicios generales de noviembre, ante lo que la red social reaccionó enlazando dos de sus mensajes con información verificada que contradice lo publicado por el mandatario.



Para criticar esa modalidad de voto, que se prevé que sea fundamental en estas elecciones debido a la pandemia de coronavirus, el mandatario lanzó una serie tuits a lo largo de las últimas horas.



"Debido a la nueva y sin precedentes cantidad masiva de papeletas no solicitadas que serán enviadas a 'votantes', o adonde sea, este año, el resultado de la Elección del 3 de noviembre puede que NUNCA SEA DETERMINADO DE FORMA PRECISA, que es lo que algunos quieren. Otro desastre electoral ayer. ¡Detengan el Caos de Papeletas!", instó.

Según datos proporcionados por la cadena de televisión CNN, hay nueve estados que mandarán papeletas por correo para votar en noviembre a los electores registrados -Colorado, Oregón, Utah, Hawái, Washington, California, Vermont, Nevada y Nueva Jersey, además del Distrito de Columbia-, aunque los cinco primeros lo llevan haciendo desde antes de la pandemia.



En otro tuit, Trump animó a esos estados a no seguir adelante con sus planes de voto por correo. "Los grandes Estados con Papeletas No Solicitadas deberían dejarlo AHORA, antes de que sea demasiado tarde, y pedir a la gente que vaya a los Centros de Votación y, como siempre antes, VOTAR. ¡¡De lo contrario, CAOS!! Las Papeletas Solicitadas (voto en ausencia) están BIEN", dijo.



De acuerdo a CNN, en estos comicios un total de 35 estados permiten a los electores votar en ausencia bien debido al coronavirus o sin presentar un pretexto. En seis estados, los votantes deben ofrecer "una excusa aceptable", que no engloba la pandemia, para sufragar por correo.



En sus mensajes en Twitter, Trump aseguró que "¡Las papeletas no solicitadas son incontrolables, totalmente abiertas a INTERFERENCIA ELECTORAL por parte de países extranjeros, y llevarán a un caos y una confusión masivos!"

Twitter puso etiquetas a dos tuits de Trump con un mensaje que decía "Aprendan cómo votar por correo es seguro", que al seleccionarse abrían una serie de tuits de artículos medios de comunicación, que citan a expertos y datos, que afirman que esta modalidad de sufragio es legal y segura.



Ante esta acción, el presidente respondió en la misma red social que "Twitter se asegura de que las Tendencias en Twitter sean cualquier cosa mala, falsa o no, sobre el presidente Trump. Es tan obvio lo que están haciendo. ¡(Está) siendo estudiado ahora!"



El mandatario y aspirante republicano a la reelección mantiene abierta una ofensiva contra el voto por correo, que muchos estados están ampliando debido a la pandemia y que Trump considera que puede favorecer el fraude, a pesar de que numerosos estudios demuestran que eso es extremadamente improbable.