¿Un Gobierno en función puede autorizar la extradición de un ciudadano?

Javier Pérez-Royo, jurista español habló en La W sobre la extradición de Carlos Mattos, empresario implicado en el caso Hyundai.

Pérez-Royo, aseguró que no hay ningún obstáculo para que el Gobierno apruebe la extradición “esto ha venido siendo una doctrina unánime”.

El actual Convenio de extradición entre España y Colombia data de 1892 y fue modificado por última vez el 13 de septiembre de 2005. El Artículo 5 del Convenio señala que “No se concederá la extradición por delitos políticos o por hechos que tengan conexión con ellos”. ¿Encaja el caso de Carlos Mattos con esa tipología de delitos?

Pérez Royo respondió que aunque está sentencia existió, no sentó un precedente, “La decisión del tribunal dice que el gobierno debe tomar determinaciones a partir de un caso particular, pero, nunca se ha visto reafirmada esta sentencia en ningún otro caso, no creo que haya nada que impida que se apruebe esta extradición”.

