Un tiburón muerde a un niño de 11 años en una playa de Florida

Un niño de 11 años que practicaba este jueves la especialidad de "bodyboard" en una playa de New Smyrna Beach (noreste de Florida, EE.UU.) fue mordido en una pierna, informaron medios locales.



El chico, natural de Georgia, tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona, en el condado de Volusia, aunque las heridas no revisten gravedad, recogió el canal Local 6.



Se trata del octavo ataque de tiburón que se produce en este condado en lo que va de año.



Se desconoce el tamaño o tipo de escualo que atacó al niño.



El último incidente de este tipo en New Smyrna Beach se registró el pasado 14 de junio, cuando los tiburones mordieron a un niño de 12 años y a un hombre de 71 años el mismo día en dos sucesos separados.



Tanto el niño como el hombre fueron trasladados a un hospital y se recuperaron de las heridas sufridas.



El hombre se encontraba con su tabla de surf con el agua hasta las rodillas cuando un tiburón le mordió en el pie derecho, mientras que el menor se hallaba en aguas más profundas de la citada playa y, tras saltar de su tabla de surf, fue mordido en la pantorrilla derecha por otro tiburón.



El condado de Volusia es considerado la capital mundial no oficial de mordeduras de tiburones, con 320 mordeduras registradas desde 1882, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF, en inglés).



Estados Unidos se situó a la cabeza del mundo en número de ataques no provocados de tiburones en 2020, con 33 casos confirmados, según el informe anual del ISAF, de la Universidad de Florida (UF), en Gainesville.

Estos 33 casos representan el 58 % del total mundial, una disminución respecto de 2019, cuando el 64 % de los ataques no provocados en todo el mundo tuvo lugar en aguas de EE.UU.



Dentro de Estados Unidos, el estado de Florida, con un total de 16 incidentes de ataques en 2020 sin dejar muertes, encabezó la lista mundial en número de mordeduras de tiburón, un primer puesto que ocupa desde hace décadas.



Asimismo, la playa de New Smyrna Beach suele ser la que registra más ataques de escualos en Florida.