Venezuela, Corea del Norte e Irán: los temas que marcarán la reunión Trump - Putin

Los presidentes de Rusia y de EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, abordarán este viernes al margen del G20 en Osaka la situación en Venezuela, el programa nuclear iraní y la desnuclearización de la península coreana, indicó el Kremlin.



El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, señaló que la reunión, en la que Putin y Trump estarán acompañados por "cuatro o cinco" miembros de sus respectivas delegaciones, tendrá una duración de aproximadamente una hora, aunque "mucho depende de los propios líderes".



Se prevé que los dirigentes de Rusia y EEUU aborden temas relacionados la estabilidad estratégica, conflictos regionales y relaciones bilaterales.



En particular, Putin y Trump hablarán de Siria, Corea del Norte, Afganistán, Venezuela y el programa nuclear iraní, adelantó el asesor de Asuntos Internacionales del Kremlin.



El mandatario estadounidense había anunciado previamente una reunión con Putin en Osaka, aunque la Presidencia rusa no llegó a confirmar la cita hasta este martes.

Según un alto funcionario de la Casa Blanca, Putin y Trump también hablarán de Ucrania.



Sobre Venezuela indicó a Efe que "es posible" que sea un tema de conversación.



La semana pasada, Putin señaló que el diálogo con EEUU es "siempre bueno" y que Rusia tiene varios asuntos que tratar con sus colegas estadounidenses, entre ellos, la seguridad global y el desarme.

No obstante, admitió que "no todo será fácil", ya que Trump se verá condicionado por la campaña electoral de cara a las presidenciales de 2020.



La reunión en Osaka será la segunda entre Putin y Trump después de la que mantuvieron hace casi un año en Helsinki.



Otro encuentro previsto en noviembre pasado con motivo de la cumbre del G20 en Buenos Aires fue cancelado por el presidente estadounidense, después de que Rusia capturara tres barcos ucranianos y a sus tripulaciones en el estrecho de Kerch.



Durante su visita a Osaka para participar en la cumbre del G20, Putin también se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel y líder turco, Recep Tayyip Erdogan, y sostendrá "un breve intercambio de opiniones" con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean Claude Junker.



Además, el viernes Putin mantendrá un encuentro informal con el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente de China, Xi Jinping, y al término de la cumbre se verá con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.



También se está preparando un encuentro con la primera ministra británica saliente, Theresa May.

