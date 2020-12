[Video] Enfermera se desmaya luego que le aplicaran vacuna contra la COVID-19

Tiffany Dover, jefe del área de enfermería del hospital Chi Memorial, en Tennese, Estados Unidos, se mareó minutos después de recibir la vacuna desarrollada por Pfizer contra el virus COVID-19. El momento fue compartido en la cuenta de Twitter de Breaking 911.

La trabajadora de la salud entregaba declaraciones a la prensa, cuando se sintió mareada “lo siento, me siento muy mareada. Lo siento”, segundos después se desmayó.

Los demás profesionales de la salud que se encontraban allí la auxiliaron. El momento desató confusión entre todos los asistentes que no comprendían si el desvanecimiento fue producido por la vacuna. Luego de unos segundos, cuando Dover recobró un poco el sentido advirtió que ya había sufrido este tipo de episodios en el pasado y que no tenían vínculo con inyección.

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.



“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc