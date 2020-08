Abren indagación contra senador Antonio Sanguino y ex representante Olga Lucía Velasquez

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra el senador Antonio Sanguino y la ex representante Olga Lucia Velasquez, ambos relacionados con el escándalo de contratación dentro de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La indagación contra Sandino tiene que ver de cuando se desempeñaba como concejal de Bogotá del Partido Verde, por una denuncia que involucra a su esposa, Diana Meza al parecer contratista de la Universidad por más de $350 millones de pesos.

Por su parte, la ex representante a la Cámara, Olga Lucía Velasquez es vinculada en dicha indagación tras las declaraciones del condenado ex rector de la Universidad, Wilman Muñoz ante la Procuraduría en las que asegura que Velasquez le entregó más de 40 hojas de vida que fueron contratados por IDEXUD, por al parecer, exigencia de ella. También aseguró que la ex representante había intervenido ante el Ministerio de Educación para la reelección de Muñoz en el cargo.

