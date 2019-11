Archivan proceso contra el fiscal que adelantó investigación del “carrusel de contratos”

La abogada Julie Catherine Nieto se retractó y ofreció disculpas públicas y en privado por haber acusado al fiscal Jaime Alonso Zetién Castillo de haber recibido dinero de los condenados excontratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, en el marco del caso del “carrusel de la contratación”.

“Reconozco que contra su persona y cargo me expresé injustamente. Cometí un grave error los días 11 y 12 de septiembre del año 2017, que afectó su honra y buen nombre (…) nunca tuve trato en el pasado ni en el presente con el fiscal Zetién Castillo, de quien reconozco su honestidad como ser humano y como fiscal”, dijo la abogada.

Nieto fue detenida en el año 2017 en el momento que recibía la suma de $40 millones, de los $120 millones que había solicitado a Julio Gómez para tramitar su libertad ante la juez sexta penal de ejecución de penas. Cabe que esta exigencia fue denunciada por el mismo Julio Gómez ante la Fiscalía General de la Nación.

En su momento, Nieto dijo que Zetién recibió dinero de Julio Gómez, hechos por los cuales el funcionario fue investigado por los delitos de concusión y cohecho.

El 22 de agosto de 2019, la Fiscalía ordenó el archivo del proceso al considerar que los hechos nunca existieron.

“La abogada Nieto Cortés no vio, no escuchó, ni una tercera persona se lo dijo y, por ende, no tenía ni tiene pruebas de ese hecho. Solo lo infirió de una serie de circunstancias, unas de las cuales fueron desvirtuadas y/o aclaradas con elementos materiales probatorios recaudados y otras que, a nuestro juicio, en el sistema penal procesal que nos rige, no es extraña ni merece la malicia que le imprimió irresponsablemente la abogada Nieto Cortés”, concluyó la Fiscalía.