Benedetti se presentó ante la Fiscalía por supuesta orden de captura en su contra

A través de su cuenta de Twitter, el senador Armando Benedetti anunció que se presentó ante la Fiscalía para cumplir con la justicia y ponerse a disposición de la Corte Suprema de Justicia.

“Hay una orden de captura en mi contra, me dicen varias personas influyentes de este país. Es injusto, no he tenido garantías, pero seguiré confiando en las instituciones. Me dirijo a la @FiscaliaCol en Barranquilla para ponerme a disposición de la @CorteSupremaJ”, escribió el senador.

Por otra parte, Benedetti aseguró que tomó la decisión debido a que no tiene nada que esconder "Como no le debo nada a nadie y confío en las instituciones, muchos me dijeron que esto iba a pasar, así que vengo tranquilo a presentarme a las autoridades para confirmar dicha información. ¡Él que nada debe nada teme!".

Minutos más tarde del anuncio, aseguró que en la Fiscalía no hay ninguna orden de captura en su contra. "Esta es la primera vez que alguien hace lo que yo estoy haciendo, cuando se enteran que tienen una orden de captura, se reúnen con su familia y se ponen a llorar, pero el que nada debe nada teme".

Esta información también fue confirmada por la Corte Suprema, quienes aseguraron que hasta el momento, no hay una orden de captura oficial dictada por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra ningún congresista.

Cabe resaltar que el senador es investigado por la alta Corte por supuesto enriquecimiento ilícito, pues habría aumentado su patrimonio de forma inexplicable en al menos 3.000 millones de pesos entre 2002 y 2018.