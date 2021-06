‘El Zarco’ no quiere ser extraditado a Colombia

Luis Jhon Castro Ramírez, 'El Zarco', ha dicho ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no acepta ser extraditado a Colombia porque no ha asesinado a nadie, sino que fue el que denunció los hechos.

"Y a mí me quieren crucificar, por lo que no acepto la extradición, porque a mí me callarían, hoy en día tanto la guerrilla como el Ejército me buscan", indicó.

También, negó haber recibido dinero y matar a alguien, y explicó que tuvo que huir del país junto con su familia después de confiar en la Fiscalía General de la Nación, ya que intentaron matarlo en dos ocasiones.

"Mi casa me la ametrallaron después de que declarara en 2000 ante la fiscal, por eso no regresé a Colombia, porque me quieren asesinar", recalcó.

'El Zarco' tiene pendiente una condena de 40 años de prisión por homicidios de personas protegidas y concierto para delinquir agravado.

Además, se le imputan hechos de captación y entrega de 14 jóvenes en el Valle del Cauca y Tolima, quienes fueron asesinados y presentados como falsos positivos.

Por otro lado, es el responsable de la muerte de otras seis personas en el municipio de Coyaima, las cuales, miembro del ELN ejecutaron para hacerlas pasar como víctimas.