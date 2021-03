“Engavetaron mis denuncias sobre un montaje contra los Uribe”, denuncia Hilda Niño

W Radio conversó con la exfiscal Hilda Niño, quien entregó declaración medio de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.

Al respecto, la exfuncionaria habló con este medio sobre los exfiscales Viviane Morales y Eduardo Montealegre.

Así, Niño dijo que la directora de la Unidad de Justicia y Paz (durante la administración de Morales) la buscó y le dijo que, por orden de la entonces fiscal, debía viajar a Washington para hablar con alias ‘El Mellizo’ y buscar que declarara en contra del excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.

Por otro lado, la exfiscal aseguró que, durante la administración de Montealegre, el director Especializado de Justicia Transicional de la Fiscalía, Carlos Fidel Villamil, le ordenó buscar ex paramilitares que declararan contra los Uribe a cambio de supuestos beneficios.

Posteriormente, se refirió al exfiscal Néstor Humberto Martínez y reveló que durante su administración, ignoraron sus denuncias sobre un montaje en contra del expresidente Álvaro Uribe y su hermano, Santiago Uribe.

“Esto estuvo quieto durante ocho meses, ¿quién lo engavetó? No lo sé, eso deberá preguntárselo Martínez a sus ex funcionarios. Lo más importante es que el tema de los Doce Apóstoles no quedó en mi principio de oportunidad”, dijo Niño en La W.

Cabe señalar que Martínez negó que en su administración se engavetaran las denuncias y anunció que denunciará a la exfiscal.