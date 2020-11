Fuertes críticas del procurador Carrillo a la reforma del “código” electoral

Un duro concepto emitió el procurador General, Fernando Carrillo, al proyecto de Ley del Código Electoral que impulsa el registrador nacional Alexander Vega. Se trata de 10 cuestionamientos en los que el jefe del Ministerio Público comienza explicando que el proyecto de Ley no se puede calificar de código, pues no cubre los vacíos jurídicos en temas electorales.



Adicionalmente asegura que el proyecto propone reformar las revocatorias de mandatos, y pregunta ¿por qué no hacer una verdadera regulación de los temas electorales en el proyecto que actualmente se discute, si precisamente uno de los objetivos es la modernización y actualización de las normas en materia electoral?



Agrega que “El proyecto de ley, como una novedad, y lo es, introduce las distintas modalidades de voto, asunto este frente al cual el Ministerio Público quisiera pronunciarse una vez se conozca el texto aprobado por las comisiones. Sin embargo, llama la atención que se deje en manos del Consejo Nacional Electoral la facultad de desarrollar o reglamentar los diferentes sistemas de votación, bajo la presunción que el artículo 265 constitucional lo autoriza”.

Sobre las cuotas de género precisa que, la experiencia internacional muestra que si las regulaciones sobre la participación de la mujer en el espectro político no están acompañadas de medidas para hacer efectiva su participación, estas se convierten en simples manifestaciones no llamadas a producir efectos reales.



Ausencia de norma sobre la sistematización de las mesas de votación: Uno de los puntos del proyecto de ley que genera inquietudes tiene ver con la derogación de algunas de las normas de la ley de garantías.



