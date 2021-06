Horacio Serpa nunca estuvo vinculado formalmente al magnicidio de Álvaro Gómez

En respuesta a un derecho de petición, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el excandidato presidencial Horacio Serpa nunca estuvo vinculado formalmente como imputado o sindicado a la investigación por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

La Fiscalía Octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia señala que:

“En la investigación penal en trámite, no se profirió orden de captura en contra del doctor Horacio Serpa Uribe, nunca rindió versión libre, indagatoria o fue declarado persona ausente, es decir, que formalmente, no fue vinculado como imputado o sindicado y por tanto no adquirió la calidad de sujeto procesal tal...No bastan solo señalamientos probables o supuestos, que no afecten fundadamente la presunción de inocencia, más concretamente se requiere, tal como lo resalta la jurisprudencia citada, que haya una sindicación de tal magnitud que represente un posible compromiso de responsabilidad penal [...] y no solo frente a señalamientos sin respaldo, o meramente referencias dentro de la investigación”, dice el ente acusador.

Serpa alcanzó a dar una declaración de forma voluntaria en el 2011 “para aclarar hechos y circunstancias que habían sido mencionadas, de manera calumniosas, en distintos medios de comunicación”.

La familia de Serpa informó que acudió ante el ente investigador a responder de manera clara y precisa sobre los cargos por los cuales, en ningún momento, fue judicialmente vinculado.

“Hasta el final de sus días, Horacio Serpa, honrando su reconocida condición de hombre de bien, colaboró para establecer la verdad de los hechos, lamentables, del asesinato del dirigente Álvaro Gómez Hurtado en los que nunca tuvo nada que ver, como queda evidenciado en este pronunciamiento post mortem del ente investigador y se confirma de forma reciente con las declaraciones de exdirigentes de las Farc ante la JEP donde reconocen su autoría de estos", informó su familia.