La Corte le habló al país: víctima de acoso sexual sobre fallo a su favor

La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-140, falló a favor de la periodista Vanessa Restrepo, víctima de presunto acoso sexual por parte del compañero de trabajo Juan Esteban Vásquez.

La periodista perdió dos veces una tutela contra el periódico El Colombiano, medio en el que trabajaba cuando fue víctima del acoso. La Corte reconoció que el periódico no aplicó los protocolos para evitar que este hecho ocurriera, ni hizo lo necesario para esclarecer la denuncia.

Vanessa Restrepo manifestó en W Fin de Semana que “la Corte fue mucho más allá y le habló al país. Después de leer el fallo, me senté a llorar como hora y media”.

Explicó que “el periódico siempre habló de un reglamento interno del acoso laboral, les dije que no había un enfoque de género y que era muy antiguo. Cuando pongo en conocimiento este asunto, una directiva del medio me dijo que no sabía qué hacer en ese caso porque nunca se había vivido algo así. Luego nos comunicamos con otra persona de la empresa y después no pasó nada”.

Dijo que “Los meses seguían pasando y yo tenía a ese señor muy cerca en la redacción. Nadie puede trabajar cuando siente miedo y me daba pánico con él ahí”.

Además, señaló que “le exigieron al periódico reintegrarme, pero no voy a regresar. Además, este fallo le dice a los medios de comunicación que hay muchas mujeres trabajando en ellos, entonces deben existir protocolos al respecto”.