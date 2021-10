Mateo Reyes aseguró que a Ana María Castro la golpearon con una botella: testigo

Sergio Esteban García Álvarez, quien pasaba por el lugar donde cayó Ana María, aseguró que Mateo Reyes le habría dicho que la joven había sido golpeada con una botella.

El testigo se movilizaba en un servicio de carro particular Beat cuando vio a Mateo Reyes poniendo sus manos en el capó de un spark negro, pidiendo ayuda.

Lea aquí: Testigo relata que a Ana María Castro la arrojaron de cabeza de la camioneta

"Decía pocas cosas, estaba muy alicorado. El señor del spark y el señor del Beat donde yo iba fueron los que llamaron a los organismos de emergencia (...) Me sorprendió, eso sí, que el joven Mateo Reyes no estuviera sucio por lo que me pareció raro que dijera que los habían lanzado del carro".

El testigo aseguró que Mateo le dijo que los habían arrojado a los dos de un carro, otra que a la joven le habían pegado con una botella dentro de una camioneta y otra que él, Mateo, estaba siguiendo la camioneta desde la que arrojaron a Ana María en un taxi.

Le puede interesar: Un segundo vehículo estaría implicado en la muerte de Ana María Castro

Cabe recordar que en este caso son investigados Paul Naranjo y Julián Ortegón por supuestamente ser responsables del homicidio de la joven Ana María Castro.