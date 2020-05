¿Está separando bien la basura en su casa? Marce la Recicladora le explica cómo hacerlo

Hoy en día es muy importante cuidar el planeta y desde casa podemos hacer la gran diferencia, por eso es tan importante tener claro cómo se debe separar la basura.

Ahora bien, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, también es de suma importancia saber separar estos residuos para proteger al personal que trabaja en el área de recolección de basuras.

Marce la recicladora, youtuber que se dedica a explicar estos procesos y el gran trabajo que hacen los recicladores del país, explicó a nuestros oyentes la manera correcta de hacerlo.

En casa es recomendable tener dos tipos de bolsas para diferenciar los residuos:

En la bolsa blanca se debe depositar todo lo reciclable, “todo seco y limpio como el papel, cartón, plástico, vidrio y aluminio (…). A parte de lo difícil que es separar residuos, se dañan cuando se mojan. Es muy importante que estén secos".

En la negra, todo lo que no se puede reciclar. Es importante que tenga en cuenta que los tapabocas y guantes no se pueden reciclar y es mejor botarlos, “si no quiere que los recicladores se enfermen deposítelos en una bolsa roja, de residuos peligrosos, o transparente para que se vea lo que hay. Es muy importante que esté bien cerrada y lo que haya en la bolsa no se vaya a regar”. Aquí mismo deben ir las bolsas donde vienen las carnes ya que viene muy contaminada.

"No queremos que los ríos y mares estén con tapabocas, y está pasando. Ya no hay botellas, sino tapabocas", agregó Marce.

Para finalizar, es muy importante que si se le rompe un vidrio no lo bote así nada más. “Los puede sacar en una cajita o papel periódico y escribir que es vidrio para evitar que los recicladores se corten”.

Recuerde que en los lugares públicos se usan 3 canecas “en la bolsa gris va papel y cartón. En la azul va plástico y vidrio. En la verde residuos ordinarios, lo que no se recicla”.

Marce la recicladora está ayudando a los recicladores del país con mercados debido a la emergencia sanitaria, si desea ayudar con esta iniciativa en la cuenta de Instagram @marcelarecicladora podrá tener más información.