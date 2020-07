A Álvaro Leyva lo chuzaron cuando el fiscal era Montealegre: Néstor H. Martínez

A través de un comunicado el exfiscal Néstor Humberto Martínez reaccionó a la noticia sobre la interceptación ilegal al exministro, Álvaro Leyva Durán, hombre clave de los acuerdos de paz con las Farc.

Hoy se conoció que la Fiscalía certificó que entre el 19 de febrero y el 11 de julio de 2013, cuando fungía como promotor de paz, Leyva fue objeto chuzada desde el ente acusador cuando la cabeza de la entidad era el fiscal Eduardo Montealegre.

El exministro Álvaro Leyva Durán, hombre clave en los diálogos con las Farc, recibió la respuesta de un derecho de petición que hizo a la Fiscalía en la que reconocieron los hechos.

Le puede interesar:

Hay que recordar que en su momento los exfiscales Fabio Augusto Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora, (capturados durante la administración de Néstor Humberto Martínez por chuzadas contra abogados y miembros de ACDAC) aseguraron que el exfiscal Martínez; Luis Alberto Pérez Alvarán, entonces director nacional del CTI, y otros fiscales habrían mandado a chuzar a Leyva.

Ahora la Fiscalía de Barbosa informa que Leyva sí fue interceptado, pero en la administración de Montealegre.

"En noviembre del año anterior, se difundió ampliamente y a través de diversas formas, escritas y audiovisuales, informaciones que me señalaban de haber promovido interceptaciones ilegales contra los negociadores de paz. Aunque en su momento demostré la falsedad de tales señalamientos, al punto que asumí la Fiscalía cuando las negociaciones ya habían concluido, no hubo lugar a la rectificación y los jueces de tutela indicaron que el único camino para resarcirme, por el daño causado a mi honra, era a través del ejercicio de la acción penal contra los autores del infundio y su dolosa reproducción." dijo Martínez.

El ex fiscal agregó: "En su momento las autoridades de la Fiscalía informaron a la opinión pública que los doctores Humberto de la Calle, Iván Cepeda, Diego Martínez y Enrique Santiago no habían sido interceptados, contrario a la información que se difundió. Hoy se conoce, que el exministro Álvaro Leyva Durán fue interceptado ilegalmente por la Fiscalía General de la Nación, entre el 19 de febrero y el 11 de julio de 2013, época para la cual el Fiscal General era el abogado Eduardo Montealegre .Confío en que la justicia dará con los responsables de este delito y con los autores del montaje de que fui víctima. Mientras ello sale a la luz pública, de acuerdo con las investigaciones en curso, solicito se difunda ampliamente que, este nuevo hecho, evidencia que mi nombre no está vinculado a tan repudiables prácticas. "