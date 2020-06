A mí no me están investigando por ninguna irregularidad: Sergio Fajardo

El pasado 7 de junio, la Fiscalía General anunció la compulsa de copias a la Fiscalía Delegada ante la Corte para que investigue a exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo. Esto, con el fin de determinar si incurrieron en alguna irregularidad durante construcción de la Troncal de La Paz, que hoy tiene en líos al gobernador Aníbal Gaviria.

En contexto: Fiscalía investigará a Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo

En diálogo con La W, el exgobernador y ex candidato presidencial sostuvo que esta investigación se origina de la necesidad de hacer seguimientos a los contratos y no a irregularidades en su gestión.

"A mí no me investigan por ninguna irregularidad, solo buscan determinar qué pasó al final con ese contrato. He tenido más de 140 investigaciones y he respondido por todas", indicó Fajardo.

Además, Fajardo criticó el papel de la justicia colombiana: "El deterioro de la justicia en Colombia es dramático, es un costo altísimo. Las autoridades tienen la obligación de recuperar la credibilidad en esta".

"La confianza se construye con los hechos, con la forma en la que se actúa y se responde. Hasta el momento estamos pendientes de Odebrecht y la 'Ñeñepolítica', y esto solo arroja un manto de duda", concluyó el exgobernador.

