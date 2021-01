Abren indagación disciplinaria tras fiesta en una Estación de Policía en Cauca

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Rosemberg Novoa Piñeros, dijo que no permitirán que, en la Institución, los uniformados efectúen actividades contrarias a la disciplina que deben imponer a través de su ejemplo.

Esto, luego del escándalo en la Estación de Puerto Tejada, donde en medio de la pandemia se realizó una fiesta con música a todo volumen, sin medidas de bioseguridad e incluso con la participación de personas privadas de la libertad.

Videos grabados en esa unidad ya están en manos de las autoridades disciplinarias, que abrieron un proceso de indagación en contra del comandante, mayor Óscar Chávez.

“Ordené las actuaciones disciplinarias para determinar si hay o no una responsabilidad de algún funcionario del departamento, participando en alguna conducta contraria a los lineamientos de la disciplina policial”, aseveró Novoa.

Los investigadores, también analizan grabaciones en las que el oficial exige una cuota de comparendos a sus subalternos.

“(…) Si ustedes están de rebeldes ustedes dos, aquí vienen a trabajar, cómo me van a decir que en un cuadrante no van a encontrar tres infractores (…) Vienen aquí a reventarse en la mañana y en la tarde, y al que no le guste las políticas de aquí a trabajar”, se escucha en uno de los audios.

Uno de sus interlocutores, le responde que no es viable imponer ese número de sanciones porque entrarían en discusiones con los habitantes.

“Si uno se pone a hacer comparendos por 352, que es tapabocas, si le hace a esta persona o van dos ahí dicen ¿por qué no le hace a los que van pasando ahí?, no eso sale uno es peleando con la gente”.

Sobre este asunto, el coronel Novoa subrayó que no hay exigencias o se colocan cuotas para la imposición de comparendos, “tenemos una responsabilidad principal que es la de velar, hacer cumplir lo estipulado en el código de convivencia, las cuotas no están determinadas”.

Las autoridades disciplinarias iniciaron la recopilación de los elementos necesarios para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que se han presentado estos episodios.