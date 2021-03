Alcalde de Cali en aislamiento por sospecha de contagio de COVID-19

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó que entró en aislamiento preventivo, tras presentar algunos síntomas asociados al Covid-19.





La mala, dado que tengo fiebre de 38.6, falta de aire, malestar general, escalofríos, mareo y tos. He decidido ingresar en aislamiento estricto, mañana me realizaré prueba para Covid. No quisiera tener la manifestación severa .