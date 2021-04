Alcalde de Montería pide a las personas que salen de la ciudad que se aíslen

El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, en medio de un recorrido que realizó por supermercados, entidades financieras y locales comerciales, pidió a la ciudadanía extremar las medidas de prevención teniendo en cuenta las cifras de criticidad y positividad, que cada día se registran a causa del COVID-19, haciendo referencia a los días de descanso de Semana Santa en los que familias salen de la ciudad.

“Tenemos contacto con muchas personas que no sabemos si portan el virus por la condición de ser asintomáticos, debemos ser cautelosos y responsables manteniendo las medidas de prevención, pues no sabemos si con las personas que compartimos están o no contagiadas”, dijo Ordosgoitia.

Asimismo, el mandatario conversó con su homólogo de Coveñas, Rafael Ospina sobre las medidas de prevención de cada municipio, teniendo en cuenta que muchas familias de Montería visitan las playas durante los días de descanso. "Es necesario trabajar articuladamente en el cumplimiento de los protocolos", expresó.

“Los contagios están en todas partes, hoy vemos que ciudades cercanas a Montería, tiene altas cifras de casos y ocupaciones en UCI y hospitalización superiores a las de Montería, por esto, hacemos un llamado a las personas que salen de la ciudad a que a su regreso se aíslen voluntariamente y, entre tres o cinco días después, se realicen la prueba, la cual se pueden de manera gratuita en uno de los puntos de atención de nuestra estrategia PRASS”, aseguró el alcalde.

Durante su recorrido el pasado 31 de marzo, el mandatario acompañado del grupo GEVI y miembros del Comité Técnico Científico, invitó a los comerciantes y personas encargadas de la seguridad de los supermercados y locales comerciales, a ser muy estrictos en el cumplimiento del pico y cédula y control de aforo, así como exigir el uso del tapabocas.

“Se requiere el compromiso ciudadano, que la gente acate las normas, las reglas, para evitar contagios, hemos visto cómo la tecnología ha sido parte de este proceso, donde se ha adoptado para el control de aforo en tiempo real, es importante que entendamos los ciudadanos que en este momento histórico tenemos que cuidarnos y es la conciencia colectiva la que hace que se logre ver una diferencia”, dijo el alcalde.

Finalmente, el mandatario pidió a la ciudadanía realizar un confinamiento voluntario quedándose en casa, limitando las salidas que no sean necesarias, y recordó que están restringidas las reuniones sociales con aforos superiores a 10 personas como matrimonios, bautizos, asambleas y cumpleaños, hasta el 11 de abril y la prohibición de procesiones y eventos religiosos que impliquen la aglomeración de personas durante la Semana Santa.

Según el reporte de datos del comportamiento del coronavirus en Montería, la positividad en los últimos días es del 21.30 %; la ocupación de camas UCI dispuesta para pacientes con reporte de COVID-19 ascendería a un 76.07 %; y las cifras de personas fallecidas, comparando los tres últimos meses ha venido incrementando, teniendo en marzo los registros de al menos 69 muertes.

Desde el pasado 31 de marzo, el toque de queda y la ley seca inician las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Estas medidas se mantendrán hasta el 5 de abril del presente año, al igual que en todo el departamento de Córdoba.