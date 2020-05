Alcaldía de Cali no gestionará más repatriación de venezolanos

Desde el Centro Admistrativo Municipal CAM, fueron despachados este miécoles, 20 buses con más de 500 ciudadanos venezolanos que retornarán a su país de origen. La administración caleña advirtió que es el último traslado que hará de migrantes hasta las zonas de frontera.

"Cali no moverá un peso más para un proceso de traslado de migrantes, no somos una ciudad rica, no tenemos la capacidad logística no tenemos la capacidad económica, no podemos con este problema", señaló el alcalde Jorge Iván Ospina.

El mandatario local indicó que la situación debe ser atendida por el Gobierno colombiano y las naciones vecinas. Hizo un llamado al Presidente Nicolás Maduro, para que ayude a sus connacionales.

"Presidente Maduro, nosotros no tenemos como resolverle su problema. Usted tiene que ayudar que sus nacionales no pasen las condiciones vergonzantes que atraviesan por Latinoamérica", dijo Ospina.

Los migrantes que salieron de Cali fueron trasladanos en dos grupos hacia Arauca y Cucutá.