Alcaldía de Santa Marta inicia proceso sancionatorio contra la intervenida ESE distrital

La Secretaría de Salud Distrital inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra la ESE Alejandro Próspero Reverend, por presuntamente infringir la normatividad sanitaria vigente, al evidenciarse incumplimientos con la elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario (PHM) de los centros y puestos de salud de esa entidad para el año 2020 y no acreditar el manejo adecuado y razonable de los recursos para dicho Plan en la misma vigencia.

Las visitas se efectuaron entre el 24 de agosto y el 25 de setiembre del año anterior, y las actas finales atestiguan que, estas faltas “podrían afectar en forma negativa la seguridad del paciente y del personal asistencial, debido al deterioro del estado físico de las instalaciones”.

Por otro lado, la secretaría precisa que sólo se entregaron soportes de 2 contratos que no reflejan la aplicación de los recursos ejecutados hasta la fecha del informe, por ende, no se puede evidenciar el cumplimiento o no de lo contratado versus a lo ejecutado en el cronograma.

Según la alcaldía de Santa Marta, la entidad intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud hasta el primer semestre de la vigencia 2020, “ejecutó $461 millones 415 mil 857 pesos pagados sin sus debidos soportes aportados”.