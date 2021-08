Alerta roja en Córdoba por aumento en los niveles de tres ríos

La emergencia en 17 de los 30 municipio de Córdoba que están en calamidad pública por las lluvias y la complicada situación que enfrentan zonas como Montería, Lorica y otras zonas, por el desbordamiento del río Sinú, hicieron que este 22 de agosto, desde la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS, se declarara la alerta roja en todo el departamento.

Las intensas lluvias también han elevado los niveles de los ríos San Jorge y Canalete.

“Los grupos de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la CVS, han realizado seguimiento a los eventos presentados en las últimas horas, asociados a este fenómeno, como la ruptura del dique del río Sinú en diferentes tramos y las inundaciones por desbordamiento del mismo que han afectado principalmente a las comunidades de Montería (Zona Urbana), Cerete (Corregimientos de Retiro de los indios y Severá), San Pelayo (Sabana Nueva) y Santa Cruz de Lorica (Cotocá, Sarandelo, Mata de Caña - Mompós)”, se establece por parte de la máxima autoridad ambiental del departamento.

“Actualmente, la situación más crítica se presenta en el municipio de Santa Cruz de Lorica, donde los niveles del río Sinú han desbordado ocasionando ruptura del dique a la altura de los corregimientos de Sarandelo, Cotocá, Mata de Caña y en el sitio conocido como Boca de Nicolasa, ante lo cual el Director General Orlando Medina Marsigilia ha puesto a disposición del municipio madera (decomisada por tráfico ilegal), para la realización de obras provisionales tipo tablestacado”, se agrega por parte de la Corporación.

Asimismo, se informó que “la CAR-CVS reitera el llamado de las comunidades ribereñas y a las administraciones municipales a estar atentos ante la evolución de situación, ante la probabilidad de incremento en los niveles de los citados ríos debido a las condiciones que se presentan aguas arriba, en cuanto a las precipitaciones y al volumen útil de la hidroeléctrica Urrá que se encuentra en 83,39%”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, desde la hidroeléctrica Urrá se emitió un comunicado entregando detalles sobre la operación en medio de la emergencia que enfrenta el departamento.

“La cuenca alta del río también está siendo afectada por estas intensas precipitaciones, y es así como los aportes al embalse Urrá se han incrementado notablemente en los últimos días, siendo el pasado miércoles 18 de agosto de 1074,93 m³/s (metros cúbicos por segundo) a nivel promedio diario, y superiores a los 700 m³/s (descarga máxima de la hidroeléctrica) los días jueves 19 de agosto y sábado 21 de agosto; hoy domingo 22 de agosto los aportes son superiores nuevamente a los 1.000 m³/s”, señaló Urrá.

Al tiempo se indicó que “estos altos aportes impiden a la hidroeléctrica reducir la generación de energía, sin embargo, es importante mencionar que las descargas al río Sinú no superan los 664 m³/s, caudal que en principio no provoca situaciones de riesgo aguas abajo, pero las condiciones se han complicado estos días porque aguas abajo de URRÁ las fuertes lluvias han provocado que los aportes adicionales de caudal lleguen a valores de 236 m³/s aproximadamente, lo que se evidencia con el caudal que el día de hoy transita por Montería, 900 m³/s aproximadamente”.

Finalmente, se puntualizaron que “los aportes adicionales no pueden ser controlados por la hidroeléctrica, así como tampoco los aportes de las cuencas propias de ciénagas, arroyos y zonas bajas en general, sin embargo, no se puede perder de vista que, si no se estuvieran regulando las crecientes en el embalse, la situación en las cuencas media y baja del Sinú sería mucho más crítica”.

Hasta el momento, las fuertes lluvias han dejado más de 9.000 personas damnificadas en el departamento de Córdoba.