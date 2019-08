Amenazan a líder que ha denunciado contaminación en la ciénaga de San Silvestre

Se trata de Luis González , presidente de la junta de acción comunal de la vereda las Parrillas en Barrancabermeja.

“Presidente se va a morir por sapo, se le avisó, sapo”, decía la hoja que apareció en la puerta de la casa del líder comunal.

El señor González dio a conocer que las constantes amenazas se darían por las denuncias que ha interpuesto ante varias autoridades por la contaminación que se estaría dando en la ciénaga San Silvestre.

“La contaminación que se le hace a la ciénaga San Silvestre es terrible, yo denuncio para que tomen acciones, siempre hacen estudios y no dan solución, quieren matar la ciénaga. A mi casa llegó una advertencia, a mí ya me vienen amenazando reiteradamente, me advirtieron con groserías, ya esto está denunciado en la Fiscalía y Procuraduría”, dijo.

El edil presume que esta última amenaza se hizo debido a que en semanas anteriores había hecho una denuncia pública en Caracol TV de los lodos que están contaminando la ciénaga .

Contó que, “la primera denuncia de amenaza la coloqué hace un año, la última fue porque en Caracol tv saqué una denuncia y me amenazaron el 20 de marzo y vuelven y lo hacen el 8 de agosto con un papel y la advertencia de muerte”.

González aclaró que ante las denuncias de las amenazas se ha hecho el protocolo de esquema de seguridad, sin embargo, esto solo se da durante cuatro meses aproximadamente, lo cual queda desprotegido posteriormente.

“La Unidad de víctimas de protección toma declaración y debo esperar tres meses, y luego miran qué me ponen, si chaleco anti balas, un celular, o el esquema de seguridad, yo no tengo pruebas de quién son los que amenazas, son anónimas”.

Concluyó que las denuncias de la contaminación que se ha hecho se han dado para que la comunidad deje de enfermarse tras tomar agua que estaría aparentemente contaminada.

“Yo tengo denunciado las contaminaciones que se le están haciendo a la ciénaga y no es una, son varias, es Ecopetrol, Aguas de Barrancabermeja, vertimientos que le cae, asentamientos que dañan la flora y fauna”.