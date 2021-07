Archivan investigación contra gobernador del Magdalena por contrato en la pandemia

La Contraloría mediante auto 1056 ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y 3 funcionarios más por la contratación de los mercados solidarios entregados a la población del departamento al inicio de la pandemia.

Según el ente de control, los hechos denunciados no pueden ser considerados como detrimento patrimonial, dado que la adquisición de los 10 mil sacos, que constaban de 28 productos entre alimentos no perecederos, aseo personal y limpieza del hogar, se dieron en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta y se ajustaron a la mejor oferta existente en el mercado.

El contrato 0210 de 2020 por valor de $2 mil 584 millones 375 mil 683 pesos, celebrado entre la gobernación y la empresa Makro Súper Mayoristas S.A.S, fue denunciado por posibles sobrocostos de cerca de $314 millones, equivalente al 13.9% del valor total, tras un comparativo hecho de los mismos productos en otros supermercados.

No obstante, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría concluyó que, no existió una utilidad desproporcionada a favor del contratista, sino por el contrario razonable en equivalencia a un 7.58%, por lo que la misma no constituye detrimento patrimonial para la Nación.

De acuerdo con la tabla presentada por el gobierno departamental, cerca de 86.196 familias se beneficiaron de los mercados solidarios en las 4 zonas del Magdalena.