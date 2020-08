Basílica de Chiquinquirá lleva esperando 15 días resultados de pruebas COVID-19

Preocupado se mostró el rector del Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, fray Carlos Mario Álzate, por la demora de resultados en las pruebas practicadas al personal de la basílica hace 15 días.

“En un gesto de solidaridad con la ciudad e incentivar a la gente para que no tenga miedo de tomarse el examen, todos aquí en este convento nos hicimos la prueba, pero tengo que denunciar, con dolor, hace 15 días y no tenemos los resultados. Esto preocupa muchísimo porque es una demora que no sólo genera incertidumbre, sino que va en contra de lo que se está buscando, y es detectar cuanto antes las personas que tienen el virus”, explicó el fray.

Las pruebas fueron tomadas, según el religioso, dentro de una campaña organizada por la administración municipal para personas con alto riesgo, es decir funcionarios de la Alcaldía, miembro de la fuerza pública, comerciantes y los miembros de la iglesia.

Agrego: “Nosotros hemos estado muy disciplinados, pero me preocupa muchísimo la gente que trabaja en la Alcaldía que todos los días está allí y en caso de que haya gente asintomática pueden estar produciendo nuevos casos”.

Álzate pidió a los habitantes cuidarse y cumplir con los protocolos de bioseguridad, pues en Chiquinquirá no tiene suficientes unidades de cuidados intensivos para atender una emergencia de gran magnitud. “Sería muy difícil de manejar”.

Confirmó, que la Basílica liderará la primera jornada de oración, por iniciativa de la Conferencia Episcopal qué será transmitido desde distintos santuarios marianos de Colombia por todos los afectados por la pandemia.

El fray Álzate reiteró que el 18 de agosto se reabrirán las puertas para eucaristías con todos los protocolos de bioseguridad.