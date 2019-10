Candidato que sufrió atentado no ha recibido protección en Cauca

Luego de una semana del atentado con explosivos en su vivienda, el candidato a la Alcaldía de Caloto, Cauca, por el Partido Colombia Renaciente, Rubén Darío Banguero, denunció que no ha recibido protección del Gobierno Nacional.

Le puede interesar: Sujetos armados incursionaron en un centro de armonización indígena en Cauca

El aspirante aseguró que no tiene garantías para continuar en su campaña porque teme por su vida, luego que sujetos desconocidos arrojaran una granada de fragmentación a su residencia el pasado 16 de octubre.

“Desde que me hicieron el atentado en mi casa no puedo salir con facilidad a visitar a mis amigos y cumplir mis compromisos, pues no tengo seguridad para desplazarme en todo el municipio”, agregó.

Por otra parte, el candidato afirmó que recientemente su publicidad fue objeto de ataques.

Lea además: Sujetos armados atentan contra un concejal en La Vega, Cauca

El dirigente político hizo un nuevo llamado a las autoridades competentes para que le den garantías que le permitan continuar en la contienda.