Capturan al presunto homicida de una mujer trans en el sur de Santa Marta

Deiner Palacín, fue capturado por los uniformados del CTI y la Sijín de la Policía por ser el presunto responsable del asesinato de Ariadna Barrios Ojeda de 20 años, una mujer transgénero natural del departamento de La Guajira.

Los hechos por los que es señalado Palacín ocurrieron el pasado 13 de junio en el barrio Cristo Rey, al sur de Santa Marta. La víctima fue encontrada sin vida en su habitación. Según el informe forense el agresor le propinó 58 heridas con arma blanca que de inmediato le provocaron el deceso.

Hasta el momento no se conocen los móviles del ataque, sin embargo, las autoridades manejan una hipótesis preliminar que apunta a una posible venganza, no obstante, no se entregaron más detalles del caso.

El allanamiento y captura de Deiner se dio en el marco de las declaraciones del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa sobre el esclarecimiento al 100% de los crímenes de mujeres en el Magdalena.

En la ciudad aún queda por resolver el asesinato de Patricia Dumond, otra integrante de la comunidad LGTBI que apreció muerta en un paraje enmontado.

Palacín podría enfrentar cargos relacionados al delito de feminicidio.