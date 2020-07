Cierran dos juzgados en Santa Marta por contagios de COVID-19

La pandemia del coronavirus nuevamente vuelve afectar al personal que labora en la Rama Judicial en el departamento. Por identificación de casos de COVID-19 el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena procedió a cerrar de manera temporal los juzgados Primero y Quinto Administrativos del Circuito de Santa Marta.

De acuerdo con el vicepresidente de Asonal judicial en la jurisdicción, Vinicio Pizarro, a la fecha se han detectado por lo menos 4 casos de COVID-19, de los cuales 2 están confirmados y 2 aún faltan por conocerse los resultados de las pruebas practicadas, pero según el cuadro patológico los síntomas se asocian al virus.

Le puede interesar: Duque objeta ley que vincula a la Nación en celebración de los 500 años de Santa Marta

Con esta clausura extraordinaria, también se encuentra restringida toda actividad al interior de las oficinas hasta tanto no se gestionen jornadas de desinfección y la digitalización de los expedientes con el fin de evitar el mínimo contacto, incluso a través de elementos como el papel.

“Seguimos con el clamor ante el nivel central, porque la situación se ha salido del control de todos, pues, en los despachos de las diferentes seccionales hay personas con COVID-19 o con síntomas, lo que amerita que por seguridad sean cerrados automáticamente”, agregó Pizarro.

El dirigente sindical también precisó que ante la coyuntura de contagios que presenta la ciudad, no encuentra garantías para laborar en las oficinas. La idea sostenida por el gremio es que no basta con las desinfecciones de áreas, en razón de que el virus está en la calle. Asimismo, consideran que más allá del teletrabajo no habría otra manera para seguir operando.

“Los despachos judiciales son espacios muy reducidos donde concurren muchas personas, lo que genera el incumplimiento del distanciamiento social. Estamos solicitando el cierre de los juzgados desde agosto hasta diciembre por lo menos, y la suspensión de términos con las excepciones constitucionales y penales”, agregó Vinicio Pizarro.

Asonal propone que durante el cese de labores presenciales se dé la contratación con una empresa privada que adelante la migración digital no solo de los procesos, sino de las herramientas para optimizar el trabajo en casa.

Le puede interesar: Menor de seis meses murió en medio de un incendio en su vivienda en el Magdalena

La Rama Judicial en el departamento muestra su preocupación ante esta posible expansión del brote, toda vez que en Santa Marta a mediados de mes se dieron las primeras muertes por COVID-19 de trabajadores judiciales de todo el país.

Los decesos de Claritza Tejeda, juez municipal de Chibolo, Magdalena, de 35 años y que se encontraba en estado de gestación, y de su madre, Graciela Urbina de 56 años, quien laboró como secretaria de un juzgado en Santa Marta, sirven como precedente para la realización de las peticiones.