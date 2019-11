Comerciantes de Bucaramanga afectados por paro

A raíz de que se cumple casi una semana de paros en Bucaramanga, los vendedores del centro de la ciudad y de centros comerciales han manifestado que sus ventas han disminuido en un 60%, ya que la gente no saldría de sus casas por las restricciones viales y la falta de frecuencia del transporte público.

Darío Gómez, edil y comerciante, explicó que en esta época ya comenzaba la gente a realizar las compras navideñas.

"En el centro de la ciudad las pérdidas son incalculables, ya nadie quiere o le da miedo venir porque todas las marchas terminan por la calle 36 y carera 15, la gente no viene , porque no hay transporte, no hay seguridad, estamos afectados, estamos desconcertados, estamos al borde de la quiebra, les interesa el desorden y crear el caos, no estamos de acuerdo que se marche de esa manera", dijo.

El vocero de los comerciantes pidió que las autoridades como Fenalco y Alcaldía de Bucaramanga propongan un plan b para que los vendedores no se vean afectados económicamente si las marchas y cacerolazos continúan.