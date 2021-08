Concejal de Montería protagonizó escándalo en el barrio Tacasuán

Con una delicada queja que involucra al concejal de Cambio Radical, José David Wberth, amaneció la ciudad de Montería este 2 de agosto.

De acuerdo con una mujer identificada como Mirna Pérez, el cabildante saltó las rejas de su vivienda en el barrio Tacasuán de Montería, donde la habría agredido verbalmente junto a varios miembros de su familia, luego de que, al parecer, le hubiesen solicitado bajar el volumen a un equipo de sonido.

“El concejal nos quitó el celular, me lo partió, se metió a mi casa a insultar a mis papás, con la novia que trabaja en la Gobernación de Córdoba. Estamos con la Policía y no nos quiere abrir la puerta, me tiene mi celular adentro; todo fue porque mi papá le pidió el favor de que dejara la bulla, que respetara a las personas en el barrio, mi papá se puso muy mal”, relata Mirna Pérez.

La mujer aseguró que no es la primera vez que se presenta este tipo de inconveniente con el expresidente del Concejo de Montería, quien es conocido en la ciudad popularmente como 'Paleta'.

“Este es un problema que lo estamos viviendo desde el año pasado, el concejal llega a altas horas de la noche, con bulla, a pelear con los vecinos, a insultar con vulgaridades. Tenemos vídeos de cómo él actúa, llega en un estado que no sabemos qué está consumiendo realmente”, sostuvo Mirna Pérez.

En aras de un equilibrio informativo, La W buscó reacciones por parte del concejal Wberth, quien frente a los señalamientos, dijo que inicialmente, él habría sido el agredido.

“Yo llego a las 5:00a.m. estaba compartiendo con una prima que estaba cumpliendo años en La Castellana, aclaro, no estaba borracho. Yo llego, parqueo mi carro y me dirijo hacia mi casa donde me encuentro al vecino de la esquina esperándome a las 5:00a.m. El vecino tiene un problema particular conmigo, eso lo sabe todo el barrio; comenzó a insultarme y yo le contestó, ahí es donde yo fallo, yo debí quedarme callado y acostarme. Cuando él me agrede verbalmente, yo me devuelvo y él me saca un machete y comienza a corretearme”, señala el cabildante.

“Él sale de su casa a darme un ‘machetazo’, cuando yo volteo veo a los vecinos grabándome; les pregunto si por qué me graban cuando yo no estoy cometiendo ningún delito. Ahí es cuando yo me altero y pasó lo que pasó, lo que todos vieron. Yo no estaba en mi casa, no estaba armando bulla, ni toqué en las casas de los vecinos para despertarlos, yo vengo de la calle y me están sacando machete, yo lo que hago es huir y ahí es donde pasa lo de las rejas”, agrega el concejal.

Tras el bochornoso incidente, el concejal manifestó que “yo pido disculpas, porque yo tenía que ignorar, debía seguir derecho y evitar problemas ¿qué tal ese señor me hubiera dado con el machete? Hay un prejuicio porque yo soy el concejal”.

Finalmente, por parte de la Policía Metropolitana de Montería se expidió el siguiente comunicado:

Entre tanto, desde el Concejo de Montería indicó lo siguiente:

