Conozca la programación que podrá disfrutar en Santa Marta durante la Fiesta del Mar

Las bahías de Santa Marta y El Rodadero, Taganga y las vías más importantes de la capital del Magdalena serán epicentro de la 60 edición de la Fiesta del Mar, que este año busca hacer homenaje a los inicios de esta celebración y, además, a la ciudad por sus 494 años de fundación.

Para ello se ha creado una programación que incluye presentaciones musicales, desfiles en el marco del Reinado Nacional del Mar, actividades deportivas y gastronómicas, entre otros, que pueden ser disfrutadas por propios y foráneos:

MIÉRCOLES 24 DE JULIO

11:00 a.m. Llegada de las candidatas al Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta

12:00 m. Rueda de Prensa de las candidatas – Hotel Marriott Playa Dormida



1:00 p.m. Almuerzo de Bienvenida – Hotel Marriott Playa Dormida

3:30 p.m. Visita al Centro Comercial Arrecife en El Rodadero

8:00 p.m. Entrega de Llaves de la ciudad a las candidatas al Reinado Nacional del Mar 2019 – Quinta de San Pedro Alejandrino

JUEVES 25 DE JULIO

8:00 a.m. Realización de pregrabados en las diferentes playas del Distrito de Santa Marta

8:00 a.m. Mundial de Moto Náutica. Inicio de prácticas preliminares y reconocimiento pista - Playa El Rodadero



6:00 p.m. Polo Acuático – Congresillo Técnico – Playa de Taganga

7: 00 p.m. Conversatorio 60 años de la Fiesta del Mar, una ventana a nuestros orígenes “Somos gente de Mar” – Parque Santander

7:00 p.m. Ciclopaseo nocturno – Punto de encuentro y salida Parqueadero Centro Vacacional Los Trupillos – Llegada Camellón Rodrigo de Bastidas calle 22

9:00 p.m. Celebración 60 años del Hotel Tamacá – Hotel Tamacá

VIERNES 26 DE JULIO

7:00 A.M. Voleibol Playa – Reunión Técnica Informativa – Playa El Rodadero

7:00 a.m. – 12:00 m. Voleibol Playa - Encuentros deportivos Fase 1 (femenino y masculino) – Playa El Rodadero



8:00 a.m. – 11:00 a.m. Natación. Categoría 11 a 14 años - Bahía de Santa Marta

8:00 a.m. – 12:00 m. Polo Acuático. Preliminares – Playa de Taganga

9:00 a.m. Futbol Playa – Grupo 1 - Playa Los Cocos

9:00 a.m. Pruebas Náuticas de las candidatas - Bahía de El Rodadero

9:00 a.m. – 4:00 p.m. Niños Pintan su Mar – Parque Bolívar

9:00 a.m. – 5:00 p.m. Feria Econáutica. Lanzamiento de la campaña “Océano, ambiente y sociedad” – Marina Internacional

10:00 a.m. – 3:30 p.m. Mundial de Moto Náutica. Competencia C.R.I. – Todas las categorías Contra reloj individual- Pole position – Playa El Rodadero

10:00 a.m. – 6:00 p.m. Fotomaratón – Parque Bolívar

10:00 a.m. Futbol Playa – Grupo 1 – Playa Los Cocos

12:00 m. Revista de esquí – Playa El Rodadero

2:00 p.m. – 06:00 p.m. Voleibol Playa – Encuentros deportivos Fase 1 (femenino y masculino) – Playa El Rodadero

2:00 pm. – 06:00 p.m. Polo Acuático. Preliminares – Playa de Taganga

2:30 p.m. Futbol Playa – Grupo 1 – Playa Los Cocos

4:00 p.m. Desfile de Apertura Fiesta Nacional del Mar

Banda de Paz Armada Nacional, Banda de Paz colegios del Distrito, Revista carros antiguos, Desfiles de deportistas (Salida Calle 23/Carrera 4 – Calle 22 – llegada Carrera 1/Calle 12)

3:30 p.m. Futbol Playa – Grupo 1 – Playa Los Cocos

4:30 p.m. Ofrenda Floral al Conquistador Rodrigo de Bastidas – Camellón de la Bahía

5:00 p.m. Tarde de niños con Cine al Mar – Calle 12 o Calle de la Santa Cruz

4:30 p.m. Futbol Playa – Grupo 1 – Playa Los Cocos

5:00 p.m. Juramento al dios Neptuno - Izada de banderas reinas y deportistas - Camellón Rodrigo de Bastidas

6:00 p.m. Cabalgata

5:30 p.m. Homenaje y Serenata a don Pepe Alzamora – Calle 12, Calle de la Santa Cruz

6:00 p.m. Desfile de disfraces ecológicos alegoría al mar. Fenimar – Calle 12, Calle de la Santa Cruz

6:30 p.m. Festival Gastronómico - Parque Simón Bolívar

9:00 p.m. Desfile en Traje de Baño - Marina Internacional

9:00 p.m. Concierto “al dios Neptuno” - Lugar: Bahía de Santa Marta

SABADO 27 DE JULIO

7:00 a.m. Rumbaterapia – Playa Los Cocos

7:30 a.m. Futbol Playa – Grupo 2 – Playa Los Cocos

8:00 a.m. – 12:00 m. Voleibol Playa Encuentros deportivos Fase 2 (femenino y masculino) El Rodadero

8:00 a.m. – 11:00 a.m. Natación. Categoría 15 a 17 años – Bahía de Santa Marta

8:00 a.m. – 12:00 m. Polo Acuático. Preliminares – Playa de Taganga

8:30 a.m. Futbol Playa Grupo 2 – Playa Los Cocos

9:00 a.m. Apertura Festival Gastronómico

9:00 a.m. – 4:00 p.m. Niños Pintan su Mar – Parque Bolívar

9:30 a.m. Futbol Playa Grupo 2 – Playa Los Cocos

10:00 a.m. Mundial de Moto Náutica. 1ª Manga jet surf – Playa El Rodadero

10:00 a.m. – 6:00 p.m. Fotomaratón – Parque Bolívar

10:30 a.m. Futbol Playa Grupo 2 – Playa Los Cocos

11:00 a.m. Mundial de Moto Náutica. 1ª Manga botes inflables – Playa El Rodadero

12:00 m. Mundial de Moto Náutica. 1ª Manga motos acuáticas – Playa El Rodadero

12:30 m. Show Gastronómico Chef Guillermo Vives. Invitada Carmen Vásquez, Ministra de Cultura. Premiación del concurso Cocina Tradicional. Plaza de Bolívar.

2:00 p.m. Mundial de Moto Náutica. 2ª Manga jet surf – Playa El Rodadero

2:00 p.m. – 06:00 p.m. Voleibol Playa – Encuentros deportivos Fase 2 (femenino y masculino) El Rodadero

2:00 p.m. – 06:00 p.m. Polo Acuático. Semifinales – Playa de Taganga

2:30 p.m. Fútbol Playa Grupo 3 – Playa Los Cocos

3:00 p.m. Mundial de Moto Náutica. 2ª Manga botes inflables - Playa El Rodadero

3:30 p.m. Fútbol Playa Grupo 3 – Playa Los Cocos

4:00 p.m. – 10:00 p.m. Feria Econáutica – Marina Internacional

4:00 p.m. Mundial de Moto Náutica. 2ª Manga motos acuáticas – Playa El Rodadero

4:30 p.m. Fútbol Playa Grupo 3 – Playa Los Cocos

3:00 p.m. Desfile de Carrozas y Comparsas “Somos gente de mar” rescate de nuestras tradiciones – Salida parqueadero del Camellón Carrera 1/Calle 10 - Calle 22 – Llegada Calle 22/Carrera 19

DOMINGO 28 DE JULIO

8:00 a.m. – 11:00 a.m. Jornada de recolección y separación de residuos – Playa Los Cocos

8:00 a.m. – 12:00 m. Voleibol Playa – Encuentros deportivos Fase 3 Semifinales (femenino y masculino) El Rodadero

8:00 a. m. Fútbol Playa Semifinales – Playa Los Cocos

8:00 a.m. Válida de Patinaje pre infantil e infantil – Parque Simón Bolívar

8:00 a.m. – 11:00 a.m. Natación. Categoría Mayores – Bahía de Santa Marta

9:00 a. m. Fútbol Playa Semifinales - Playa Los Cocos

9:00 a.m. Polo Acuático. Final – Playa de Taganga

9:30 a.m. Entrevista con el jurado

10:00 a.m. Revista de Esquí – Bahía de Santa Marta

10:00 a.m. Mundial de Moto Náutica. 3ª Manga jet surf – Playa El Rodadero

11:00 a.m. Mundial de Moto Náutica. 3ª Manga botes inflables – Playa El Rodadero

12:00 m. Mundial de Moto Náutica. 3ª Manga motos acuáticas – Playa El Rodadero

1:00 p.m. Desfile de Balleneras - Bahía de Santa Marta

2:00 p.m. Mundial de Moto Náutica. Competencias Modalidad Endurance botes inflables y motos acuáticas – Playa El Rodadero

2:00 p.m. – 06:00 p.m. Voleibol Playa - Encuentros deportivos Fase 3 Finales (femenino y masculino) El Rodadero

2:00 p. m. Fútbol Playa Tercer Puesto – Playa Los Cocos

3:00 p.m. Revista Aérea Celebración 100 de la Fuerza Aérea Colombiana – Bahía de Santa Marta

3:00 p. m. Fútbol Playa Final – Playa Los Cocos

4:00 p.m. – 10:00 p.m. Feria Econáutica – Marina Internacional

4:00 p.m. Mundial de Moto Náutica. Ceremonia de Premiación y Clausura – Playa El Rodadero

9:00 p.m. Velada de Elección y Coronación de la Reina Nacional del Mar 2019 / Serenata a Santa Marta – Playa El Rodadero

LUNES 29 DE JULIO

4:00 p.m. Desfile Militar -Batallón Córdoba/Carrera 4 – Calle 22 – Carrera 1/Calle 10

7:00 p.m. Entrega Gran Cruz de Bastidas - Quinta de San Pedro Alejandrino.