Contraloría alerta por fallas y retrasos en las cárceles de Girón e Ipiales

En una actuación especial de la Contraloría General de la República a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el ente de control determinó dos hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor total de $183.940 millones de pesos, relacionados con la ampliación y habilitación de nuevos cupos en las cárceles de Girón (Santander) e Ipiales (Nariño).

El hallazgo fiscal en el caso del establecimiento penitenciario de Girón es de $99.281 millones y en el de Ipiales llega a $84.659 millones. Y es que al finalizar la auditoría en mención no se habían puesto en funcionamiento los nuevos pabellones de ambas cárceles.

“En las semanas siguientes a la liberación del informe, entró en operación la infraestructura de Ipiales y se espera que la próxima semana suceda lo mismo con la de Girón, lo que cambiaría estos hallazgos por beneficios de auditoría”, explicó el contralor delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya.

------------------------------

Cárcel de Girón: seis años de obra y $99.000 millones invertidos

La no entrega oportuna de las obras de la cárcel de Girón (Santander) al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), estaba impidiendo la habilitación de 752 cupos de Personas Privadas de la Libertad (PPL) para disminuir los niveles de hacinamiento presentados, que en establecimiento presentan una tasa del 25%.

Un hecho sobre el cual llamó la atención la Contraloría es que se presentó una falta de coordinación entre el Uspec e Inpec que hizo que, después de 6 años y $99.000 millones invertidos, no se hubiera hecho entrega de ningún cupo y se incumpliera el objeto social.

El organismo de control encontró debilidades en la consecución de permisos y licencias ambientales, así como deficiencias en su planeación, programación y supervisión.

------------------------------

Cárcel de Ipiales: hacinamiento del 61%

En cuanto a la actuación especial a la Uspec sobre la ampliación de la cárcel de Ipiales y el avance presupuestal y físico del Proyecto de Sistema Modulares en las cárceles de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena e Itagüí, la Contraloría estableció un total de 10 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta connotación disciplinaria y 1 posible incidencia fiscal (el de la cárcel de Ipiales).

Además, se encontró que ha habido retrasos en la ejecución de este contrato y no se ha hecho entrega de la obra al Inpec, razón por la cual no se encuentran habilitados a la fecha los 608 nuevos cupos previstos, por lo que se emitió un concepto ‘No conforme’ al no cumplir con la finalidad inicial de la contratación que era habilitar los mismos para disminuir los niveles de hacinamiento presentados. La tasa de hacinamiento en este centro penitenciario es de del 61%.

Las obras se debían haber entregado el 31 de diciembre de 2019. Ya se terminaron, pero el Centro Penitenciario y Carcelario no se ha puesto en funcionamiento, debido a que el Inpec no recibió la obra como tal, por diferencias técnicas de forma y de fondo que se están subsanando.