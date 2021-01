Contraloría revocó sanción contra Edwin Besaile por el 'Cartel de la Hemofilia'

La W Radio conoció un documento de 56 páginas, en el que la Contraloría General de la República revela los motivos que conllevaron a que el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, fuese absuelto del proceso de responsabilidad fiscal que se venía adelantando en su contra por su supuesta vinculación en el ‘Cartel de la Hemofilia’.

“En fallo de segunda instancia el exgobernador de Córdoba Edwin Besaile fue absuelto por la Contraloría General de la República por cuanto su gestión fiscal fue desplegada sin dolo o culpa grave. Igualmente, afirma el fallo que Besaile denunció los hechos relacionados con el cartel de la hemofilia ante todos los organismos de control”, se informó por parte del abogado Luis Carlos Torregroza, quien representó los intereses del exmandatario en este proceso.

Entre tanto, en el documento de la Contraloría se indicó que “revocar el artículo primero del auto 584 del 15 de julio de 2020, en lo que respecta al fallo con responsabilidad fiscal y en su lugar fallar sin responsabilidad fiscal, en favor del Sr. Edwin José Besaile Fayad, en calidad de gobernador de Córdoba desde el 1 de enero de 2016 hasta el 18 de enero de 2018, conforme a las argumentaciones expuestas en la parte considerativa. En consecuencia, si en el trámite del presente proceso se hubieren decretado medidas cautelares por parte de la primera instancia en su contra, deberá ordenarse a quien corresponda su levantamiento y cancelación”.

Cabe recordar que la investigación en contra del exgobernador Edwin Besaile, se habría dado por el pago de más de 1.525 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana para el suministro de medicamentos a pacientes hemofílicos.

“Un aspecto importante de tener en cuenta es que el Sr. Besaile Fayad no participó en ninguno de los trámites previstos para la realización del pago del servicio médico indebidamente realizado, quien revisó y autorizó el mismo fue el Secretario de Salud a través de la expedición del acto administrativo requerido para el efecto, y en este acto importante y decisivo en la generación del daño la ordenación del gasto no era compartida, sino exclusiva del secretario”, se señala en el documento de la Contraloría.

“De otra parte, no observa la Sala falsa motivación en el fallo, por cuanto la responsabilidad que le imputó la primera instancia, según su argumentación obedeció a la causa de falta de control eficiente, el cual se predica en técnicas administrativas como la delegación o la desconcentración de funciones, entendida esta última como una técnica administrativa que consiste en el traspaso de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las normas le atribuyan como propia a un órgano administrativo en otro órgano de la misma administración pública jerárquicamente dependiente, por cuanto las imputaciones y responsabilidad atribuida en ese momento, no estuvieron dadas porque no controló o reasumió la función y/o el deber que tenía el Secretario, sino por sus propios actos y obligaciones”, se agrega en el fallo contra el cual no procede recurso alguno.

Sin embargo, la sanción en contra de dos exsecretarios de salud del departamento de Córdoba se mantiene, por este escándalo de corrupción en el que se desviaron millonarios recursos destinados para la población de bajos recursos.

Se trata de Alfredo Aruachán Narváez y José Jaime Pareja Alemán, al igual que el médico auditor Juan David Chejne.

Es de anotar que por el ‘Cartel de la Hemofilia’, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 12 años a Edwin Besaile, y lo destituyó de su cargo como gobernador de Córdoba.

Pese a lo establecido, fuentes informaron a este medio que la Contraloría tendría 11 procesos más en contra del exmandatario cordobés.