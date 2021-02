Corporación Cívica de Caldas pide claridad por posible colado que se habría vacunado

La Corporación Cívica de Caldas, pionera en Colombia en veedurías cívicas y defensora del interés colectivo, solicitó a las autoridades dar claridad sobre el posible colado que se habría hecho vacunar, saltándose el turno de los primeros en la población priorizada y que se trataría de un contratista de la Gobernación de este departamento.

El hecho generó indignación y rechazo entre la comunidad de esta región del país, por lo que a través del siguiente comunicado pide sanciones y divulgación del o los responsables:

"1. La CCC lamenta que a menos de una semana ya se tenga noticia de una persona que se habría saltado su turno de vacunación en Manizales. La noticia inicialmente se conoció por una publicación breve del portal Tintiando. Según información de Radio Nacional de Colombia, se trataría de un profesional de la salud, especialista, que no se encontraría dentro de la primera línea de atención. Dijo el medio que se trata de una persona que ha tenido relación cercana con los gobiernos de Caldas y Manizales.

2. Para la CCC significa un precedente grave que podría empezar a marcar una tendencia de corrupción, en la que las influencias políticas o dentro del sector salud se usen para pasar por encima de un plan nacional de vacunación que se encuentra reglado y es de obligatorio cumplimiento. En esta medida, la CCC pide absoluto compromiso de la Secretaría de la Salud de Manizales, de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y de las entidades de control para que este caso sea investigado y sancionado. Sobre todo con el fin de establecer los correctivos que permitan evitar cuanto antes un ambiente permisivo con el incumplimiento del plan de vacunación, que de no atender de inmediato podría llegar a extenderse en el tiempo y a lo largo de la región.

3. En alianza con el medio Radio Nacional de Colombia, la CCC presentó el día de ayer, 22 de febrero, un derecho de petición ante la Secretaría de Salud de Manizales. A través de esta solicitud se ha pedido la información que permita hacer un rastreo mínimo de las personas que han sido vacunadas en la ciudad. Se solicitó que esta divulgación se haga con los más altos estándares de protección a los derechos de las y los vacunados. También bajo la garantía de que, al tratarse de información de interés público, la entidad se encuentra obligada a expedir versiones públicas que al menos permitan consultar aquello que sea de interés general. El caso de esta persona en Manizales, prueba que la identificación de vacunados o de personas que saltaron su turno resulta de un interés alto, lo cual obliga a pensar esquemas de divulgación para el efectivo control social.

4. La CCC reconoce como positiva la iniciativa de la Alcaldía de Manizales de divulgar un sistema de información con datos de interés sobre la vacunación, en el cual se registra el número de dosis asignadas y aplicadas en diferentes IPS de la ciudad. Se trata de una iniciativa que responde al derecho acceso a la información que tienen los manizaleños y manizaleñas frente al plan de vacunación. Se espera que sea un sistema que, de acuerdo al principio de progresividad de derechos, vaya contando cada vez con más información oportuna y de calidad. En especial información que pueda dar garantías prontas de reconocimiento mínimo de personas vacunadas y posibles colados.

5. Frente a la propuesta del alcalde de Manizales de asignar la coordinación de la vacunación a una persona que salga de un terna que propongan los partidos de oposición, la CCC solicita mayor claridad por parte del primer mandatario de la ciudad. Para la CCC, se trata de una iniciativa que debe partir de una reglamentación precisa, pública y clara, en la cual no se desconozcan criterios ya existentes sobre carrera, nombramiento y contratación en el sector público. La entrega de cargos por criterios de políticos, como la declaratoria de oposición, no tiene en Colombia una reglamentación minuciosa. De no contar con criterios bien definidos, puede llevar a una situación de clientelismo o de intercambio abusivo de favores. Se debe recordar que por virtud del Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018), no pueden ser nombrados en cargos de autoridad administrativa quienes hayan ejercido labores de dirección, control y administración de las organizaciones políticas de oposición, o quienes hayan sido candidatos por las mismas, ni siquiera dentro de los 12 meses de su retiro de estas colectividades", manifestaron desde la Corporación Cívica de Caldas.

