Crecen las quejas en Cali por demoras en entrega de resultados de pruebas COVID-19

Entre entre 1 de marzo y 21 de julio, la Defensoría del Paciente de Cali ha recibido 2.215 denuncias contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS) relacionadas a la emergencia del COVID-19. Del total de las quejas, 709 son por la demora en la entrega de resultados de pruebas diagnósticas.

"Registramos 642 solicitudes de pacientes reclamando la no atención y no la no accesibilidad a las líneas telefónicas establecidas por las EPS para la toma de la prueba y 399 personas han reportado quejas por la falta oportunidad en toma de la prueba de laboratorio", señaló el defensor del Paciente, Jhon Murillo.



Por su parte, la Personería Distrital reporta un acumulado de 850 reclamos por las mismas circunstancias.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advierte que las EPS demoran hasta 15 días para entregar un resultado, periodo en el que el paciente logra recuperarse de la enfermedad o pierde la vida a causa de la misma. Por ello, reiteró su intención de adelantar un proceso legal contra las Entidades Promotoras de Salud.



Cabe destacar que la mayoría de los reclamos provienen de personas que pertenecen a EPS como Sanitas, Emssanar y S.O.S.