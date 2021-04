Decretan nuevas restricciones en Cartagena para tratar de contener tercera ola de COVID-19

A través del decreto 0406, el alcalde de Cartagena, William Dau, ordenó nuevas restricciones con el fin de contener el aumento de los casos y nuevas muertes ante la tercera ola de COVID-19 que se vive en todo el territorio nacional.

Estas nuevas medidas son transitorias y estarán vigentes entre el 9 y el 22 de abril, corresponden a las recomendaciones hechas por el grupo de especialistas en salud del Departamento de Salud y, según Dau, serán más restrictivas que las actuales, pero sin llegar a paralizar la ciudad, “teniendo en cuenta que Cartagena, a diferencia de otras ciudades capitales, los niveles de contagio y ocupación de camas UCI son moderadas”.

Las medias son las siguientes:

El toque de queda que venía implementándose de lunes a jueves desde las 00:00 horas hasta las 5:00 a.m., ahora el horario será: de domingo a jueves de 10 p.m., de cada día, hasta las 5:00 am. del día siguiente. Viernes y sábado desde las 12:00 a.m., de cada día, hasta las 5 a.m. del día siguiente.

Se prohíbe el consumo de alcohol en tiendas, refresquerías, terrazas, billares.

Así mismo, queda prohibido en todo el Distrito, especialmente en la Zona Norte e insular, la realización de espectáculos públicos y/o eventos de fiestas electrónicas y de cualquier otro tipo, en playas y espacios públicos.

En cuanto al uso de las playas se determinó que solo se permitirá en una jornada: de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y para el acceso a las mismas se debe ingresar a la página web reservadeplayas.cartagena.gov.co, para hacer la reserva de un módulo bioseguro.

El mandatario de los cartageneros señaló que “estas medidas son susceptibles de cambios y no se descarta la implementación del pico y cédula, lo cual, dependerá del comportamiento y responsabilidad que tengan los ciudadanos en los próximos días”.