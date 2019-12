Denuncian que una mujer desapareció en Corinto, Cauca

Allegados a Oneida Calambás Córdoba de 45 años de edad denunciaron que desapareció el pasado 28 de noviembre, luego de viajar a la ciudad de Cali, Valle, desde el municipio de Corinto, norte del Cauca.

Le puede interesar: Piden ayuda a la Fuerza Aérea para repatriar a joven que murió en Ecuador

La ciudadana se comunicó por última vez con su hija Evelyn Eliana Canás Calambás, a quien le indicó que ya estaba en la capital del Valle, pero que regresaría ese mismo día a su pueblo.

“En esa noche no le di importancia porque pensé que en la mañana siguiente regresaría, pero no fue así, no se comunicó y cuando la llamé al celular, ya pasaba a buzón (…) Cumple 15 días de desaparecida”, dijo.

La mujer reside en el barrio Nuevo Horizonte de Corinto y de acuerdo a su hija, le han informado que la observaron entre Miranda y Florida, supuestamente pidiendo monedas, pero no han podido localizarla.

Lea además: Desarticulan banda delincuencial dedicada al hurto y la extorsión en Popayán

Con esta, son tres las personas reportadas como desaparecidas en las últimas horas en la región, pues los familiares de Daniel Quiñónez Orobio y Óscar Eduardo Muelas también perdieron comunicación luego que se desplazaran a Páez, a efectuar trabajos en el marco de un proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mintic.