Denuncian supuesto pago de favores del gobernador del Magdalena a exdirector de fiscalías

En el departamento se genera una polémica en torno a la administración de Carlos Caicedo, y esta vez por un contrato entre la Gobernación del departamento y el exdirector de fiscalías del Magdalena, Germán Ordoñez Plata, quien estuvo al frente del ente acusador mientras que Caicedo era alcalde de Santa Marta.

La denuncia fue presentada por el abogado Julián Quintana, y es interpretada como un pago de favores por el estancamiento de los procesos jurídicos que para entonces pesaban en contra del mandatario.

Entre Ordoñez y el gobierno del Magdalena fueron suscritos 2 contratos por un valor total de $35 millones de pesos para integrar el equipo de la oficina de asesorías jurídicas de la administración.

Tal como reza en el sistema de contratación pública, la primera obligación adquirida tiene como fecha de inicio de labores el día 7 de julio, por un monto de $21 millones de pesos. El segundo se firmó el pasado mes de noviembre por $14 millones de pesos.

Ordoñez le contó al periódico El Tiempo que “él era el gerente de los fiscales. Ellos se encargaban de investigar, no yo... Me gané algunos contradictores porque no me presté a armarle procesos a Caicedo o que alguno de mis fiscales le profiriera orden de captura o la solicitara injustamente o sin fundamento suficiente, como eran las instrucciones del nivel central”.

Ante el anterior argumento Quintana dice que Ordoñez Plata sí tuvo una relación en el proceso y que actuó en él.

La W se contactó con la Gobernación del Magdalena para conocer las reacciones que se desprenden de este señalamiento, pero indicaron que a propósito del tema por el momento no habrá ningún pronunciamiento.