Denuncian un caso pedofilia en Santander

El concejal del Partido Liberal, Jaime Andrés Beltrán, realizó una fuerte denuncia en el que se estarían registrando casos de pedofilia en Charta, Santander.

Según la investigación, la madre de una niña de aproximadamente 10 años estaría "alquilando" a la menor para prostituirla en esa zona de la región.

Un perfil de Facebook, bajo el nombre de Juliana Barrios, es la persona que comercializaba fotos de una menor desnuda y a su vez, la ofertada para quien quisiera estar con ella.

Le puede interesar: Imputan cargos a exalcalde de San Gil por presuntamente ocasionar una avalancha en el 2018

"Esto sucedió en Charta, la abuela, al parecer, está con la custodia de la niña, nos preocupa, ya que esto no se da de manera oculta, sino ya de manera abierta, en redes sociales se comienzan a ver casos de pedofilia, y casos muy graves, no solo una menor desnuda, sino que se oferta y la prostituye, la vende ", dijo el concejal Beltrán.

Según las imágenes de la conversación que se tuvo con el usuario Juliana Barrios, por una foto de la menor se ofrecen 200 mil pesos y un millón a quien esté con su hija.

Lea en La W: Por defender el páramo de Santurbán, en California se denuncian presiones mediáticas

La Fiscalía y el ICBF ya tiene conocimiento esta investigación que fue denunciada por el dirigente político.