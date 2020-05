Denuncian violación de protocolos por la COVID-19 en hospital regional de Chiquinquirá

En diálogo con La W, uno de los trabajadores del hospital regional de Chiquinquirá, aseguró que se manejó mal el protocolo en la atención de un paciente con Covid-19, que en vez de aislarlo, quedó frente a la unidad de urgencias pediátrica, y sin las medidas de protección adecuadas para que los enfermeros pudieran atender ese tipo de casos.

“Se tuvo al paciente durante cuatro días en una habitación, y después se llevó a aislamiento. Todos los que tuvieron contacto con ese paciente pidieron la prueba, se hicieron algunas llamadas, nos hicieron, a algunos trabajadores, entrevista y a unos nos dijeron que no nos tomaban la prueba, porque éramos tipo dos y que no habíamos tenido contacto con el paciente”, explica el trabajador quien pidió no revelar su nombre por miedo a represalias.

Dice que ha pasado casi una semana y no se les practicó la prueba a ninguno de los que estuvieron en contacto con el paciente en el cuarto piso del hospital, a pesar de la protesta del personal y concejales.

Justamente, la concejal Rosalba Burgos, hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que envié una comisión y verifique con el personal médico sobre si está o no recibiendo la dotación de bioseguridad para atender posibles casos de la COVID-19.

“No se entiende porque en ese lugar (cuarto piso) se hace aislamiento, cuando el hospital tiene otra sede en el barrio Sucre que se hubiera podido emplear para tal asunto”, cuenta Burgos quien advierte: "los trabajadores que tuvieron contacto manipularon un ascensor y estuvieron en varias dependencias del hospital".

La W buscó a Luz Marina Estupiñán,gerente del hospital, para conocer su versión sobre los hechos, pero no fue posible.